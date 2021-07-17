«Милан» отменил медосмотр защитника «Монако» Балло-Туре
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«Милан» отменил медицинский осмотр защитника «Монако» Фоде Балло-Туре перед трансфером, сообщает Calciomercato.com.
По информации источника, итальянский клуб хочет дополнительно обсудить некоторые детали соглашения с «Монако». Ожидалось, что Балло-Туре пройдёт медосмотр утром 17 июля, после чего перейдёт в «Милан» за € 4,5 млн, однако игрок не явился в клинику «Ла Мадоннина». Сообщается, что клубы ещё не заключили соглашение, поэтому защитник не получил зелёный свет на прохождение медосмотра.
Балло-Туре выступает за «Монако» с 2019 года. В минувшем сезоне Балло-Туре принял участие в 24 матчах французской Лиги 1 и отдал три результативные передачи. Напомним, в составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.
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