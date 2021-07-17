«Ювентус» предложил «Барселоне» обменять Пьянича на Рэмси
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«Ювентус» хочет вернуть полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича, сообщает Calciomercato.com.
По информации источника, туринский клуб предложил каталонцам обменять боснийского футболиста на валлийского хавбека Аарона Рэмси. Отмечается, что сам Пьянич также хочет вернуться в Италию. «Барселона» испытывает финансовые трудности и, вероятно, не будет против расставания с Пьяничем, однако зарплата Рэмси в размере € 7,5 млн в год также кажется каталонцам довольной высокой. Переговоры между клубами продолжаются.
В прошлом сезоне Пьянич принял участие в 30 матчах и не отметился результативными действиями. Рэмси в сезоне-2020/2021 сыграл в 30 матчах, забил два гола и отдал пять результативных передач.
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