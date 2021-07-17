«Ювентус» предложил «Барселоне» обменять Пьянича на Рэмси

«Ювентус» хочет вернуть полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича, сообщает Calciomercato.com.



По информации источника, туринский клуб предложил каталонцам обменять боснийского футболиста на валлийского хавбека Аарона Рэмси. Отмечается, что сам Пьянич также хочет вернуться в Италию. «Барселона» испытывает финансовые трудности и, вероятно, не будет против расставания с Пьяничем, однако зарплата Рэмси в размере € 7,5 млн в год также кажется каталонцам довольной высокой. Переговоры между клубами продолжаются.



В прошлом сезоне Пьянич принял участие в 30 матчах и не отметился результативными действиями. Рэмси в сезоне-2020/2021 сыграл в 30 матчах, забил два гола и отдал пять результативных передач.

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