Тренер «Зенита» — о лимите: должны играть сильнейшие, а не выходящие из-за гражданства

Ассистент главного тренера «Зенита» Вильям де Оливейра поделился мнением о лимите в Российской Премьер-Лиге.



«Мы с Семаком всё время обсуждаем моменты с лимитом и проблемы, которые из этого вытекают. Ограничения мешают. В команде должны играть сильнейшие, а не те, кто выходит из-за гражданства. Конкуренция — самое важное для развития игроков. В Португалии в какой-то момент отменили лимит, повысилась конкуренция, и спустя несколько лет сборная выиграла Евро. При этом почти в каждом большом клубе играют португальские футболисты, потому что они развивались в условиях естественной конкурентной борьбы. До первой команды доходят самые-самые лучшие. Но мы стараемся отталкиваться от тех условий, в которых находимся», — сказал Вильям де Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.