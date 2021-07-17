В «Лацио» выявлен один случай заражения коронавирусом
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В «Лацио» выявлен новый случай заражения коронавирусом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, вся команда прошла тестирование на коронавирусную инфекцию. Результат теста футболиста молодёжной команды, который тренируется с основным составом «Лацио», оказался положительным. Клуб пока не подтвердил эту информацию.
Римский «Лацио» в 38 матчах набрал 68 очков и занял шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал миланский «Интер» (91). Второе место занял «Милан» (79). Сразу за миланской командой расположилась «Аталанта» (78), в составе которой выступает россиянин Алексей Миранчук. Туринский «Ювентус», набрав 78 очков, завершил сезон на четвёртом месте.
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