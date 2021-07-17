Тренер «Зенита»: Малком комфортно чувствует себя в Санкт-Петербурге, его семья в восторге

Ассистент главного тренера «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал о состоянии полузащитника клуба Малкома.



«Всё дело в повреждении, которое он получил, когда только приехал в Россию. До этого он всегда играл, почти не пропускал матчи. Но сложная травма его немного надломила. Потом он набрал форму, а перед прошлой Лигой чемпионов получил новое повреждение колена. Малком всё прекрасно понимает. Клуб в него верит, и он отвечает взаимностью. Хочет постоянно быть на поле. Сейчас он в великолепной форме. И готов к сезону.



Он не думал об отъезде из России. Мы с ним постоянно говорим. Он, наоборот, очень комфортно чувствует себя в Петербурге, его семья в восторге от города. У игрока прекрасные отношения с тренерским штабом, ему доверяют. Травмы бывают у всех. Это неприятный момент. Но у него всё будет хорошо.



Мы с ним обсуждаем все тренировочные моменты, он здорово нас слушает и выполняет все требования. Надеюсь, у Малкома всё впереди», — сказал Вильям де Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.