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Представлен мяч Суперкубка России – 2021

Представлен мяч Суперкубка России – 2021
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала фото мяча, который будет использован в матче за Суперкубок России.

Мяч выполнен в белом цвете. На нём изображён логотип Суперкубка России, а также присутствуют элементы красного и чёрного цвета. Производителем снаряда является американская фирма Nike.

Фото можно посмотреть на странице РПЛ в «Инстаграме».

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» состоится сегодня, 17 июля, в Калининграде на одноимённом стадионе. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее стало известно, что руководство Калининградской области разрешило проведение матча между «Зенитом» и «Локомотивом» в Калининграде. Максимальная вместимость стадиона «Калининград» составит не более 70 процентов от общего количества мест. Зрители должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, установленные территориальным органом Роспотребнадзора.

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