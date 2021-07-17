Представлен мяч Суперкубка России – 2021

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала фото мяча, который будет использован в матче за Суперкубок России.
Мяч выполнен в белом цвете. На нём изображён логотип Суперкубка России, а также присутствуют элементы красного и чёрного цвета. Производителем снаряда является американская фирма Nike.
Фото можно посмотреть на странице РПЛ в «Инстаграме».
Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» состоится сегодня, 17 июля, в Калининграде на одноимённом стадионе. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее стало известно, что руководство Калининградской области разрешило проведение матча между «Зенитом» и «Локомотивом» в Калининграде. Максимальная вместимость стадиона «Калининград» составит не более 70 процентов от общего количества мест. Зрители должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, установленные территориальным органом Роспотребнадзора.
- 17 июля 2021
-
14:25
-
14:18
-
14:13
-
14:05
-
14:01
-
13:43
-
13:40
-
13:26
-
13:22
-
13:17
-
13:09
-
13:02
-
12:58
-
12:55
-
12:40
-
12:37
-
12:33
-
12:08
-
11:44
-
11:43
-
11:16
-
11:11
-
10:57
-
10:53
-
10:44
-
10:24
-
10:13
-
10:00
-
09:56
-
09:52
-
09:33
-
09:30
-
08:08
-
07:53
-
07:32