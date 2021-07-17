Представлен мяч Суперкубка России – 2021

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала фото мяча, который будет использован в матче за Суперкубок России.



Мяч выполнен в белом цвете. На нём изображён логотип Суперкубка России, а также присутствуют элементы красного и чёрного цвета. Производителем снаряда является американская фирма Nike.

Фото можно посмотреть на странице РПЛ в «Инстаграме».



Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» состоится сегодня, 17 июля, в Калининграде на одноимённом стадионе. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее стало известно, что руководство Калининградской области разрешило проведение матча между «Зенитом» и «Локомотивом» в Калининграде. Максимальная вместимость стадиона «Калининград» составит не более 70 процентов от общего количества мест. Зрители должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, установленные территориальным органом Роспотребнадзора.