Гильермо Варела: «Динамо» для меня словно семья

Защитник «Динамо» Гильермо Варела прокомментировал заключение контракта с московским клубом.
«Я очень счастлив, что продолжу выступать за «Динамо». Мне нравится в России и особенно в «Динамо». Меня устраивает абсолютно всё — амбиции нашего клуба, уровень чемпионата, Москва. Поэтому просто повторю то, что уже сказал: я счастлив! «Динамо» для меня словно семья.
Сейчас команда немного изменилась. И если раньше я мог пообщаться на испанском лишь с Владимиром Москвичёвым, то теперь говорящих на моём языке гораздо больше — с нами Диего Лаксальт и Фабиан Бальбуэна. Год назад мне помогали с адаптацией, теперь же я объясняю парням что здесь и как.
Пока ещё думаю под каким номером буду играть. С «двойкой» получилось неплохо, но мне нравится номер 6, под которым я выигрывал титулы в «Пеньяроле» и 22. Может, если взять две двойки вместо одной, я буду в два раза эффективнее?» — приводит слова Варелы пресс-служба «Динамо».
- 17 июля 2021
-
14:25
-
14:18
-
14:13
-
14:05
-
14:01
-
13:43
-
13:40
-
13:26
-
13:22
-
13:17
-
13:09
-
13:02
-
12:58
-
12:55
-
12:40
-
12:37
-
12:33
-
12:08
-
11:44
-
11:43
-
11:16
-
11:11
-
10:57
-
10:53
-
10:44
-
10:24
-
10:13
-
10:00
-
09:56
-
09:52
-
09:33
-
09:30
-
08:08
-
07:53
-
07:32