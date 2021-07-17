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Гильермо Варела: «Динамо» для меня словно семья

Гильермо Варела: «Динамо» для меня словно семья
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Защитник «Динамо» Гильермо Варела прокомментировал заключение контракта с московским клубом.

«Я очень счастлив, что продолжу выступать за «Динамо». Мне нравится в России и особенно в «Динамо». Меня устраивает абсолютно всё — амбиции нашего клуба, уровень чемпионата, Москва. Поэтому просто повторю то, что уже сказал: я счастлив! «Динамо» для меня словно семья.

Сейчас команда немного изменилась. И если раньше я мог пообщаться на испанском лишь с Владимиром Москвичёвым, то теперь говорящих на моём языке гораздо больше — с нами Диего Лаксальт и Фабиан Бальбуэна. Год назад мне помогали с адаптацией, теперь же я объясняю парням что здесь и как.

Пока ещё думаю под каким номером буду играть. С «двойкой» получилось неплохо, но мне нравится номер 6, под которым я выигрывал титулы в «Пеньяроле» и 22. Может, если взять две двойки вместо одной, я буду в два раза эффективнее?» — приводит слова Варелы пресс-служба «Динамо».

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