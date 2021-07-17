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Оливье Жиру стал игроком «Милана»

Оливье Жиру стал игроком «Милана»
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Нападающий «Челси» Оливье Жиру перешёл в «Милан», сообщает пресс-служба итальянской команды. Срок действия контракта футболиста с «Миланом» не сообщается. Жиру будет играть за итальянскую команду под 9-м номером.

Напомним, Жиру стал игроком «Челси» зимой 2018 года, перейдя из «Арсенала» за € 17 млн. С тех пор он провёл 119 встреч за «аристократов» во всех турнирах, в которых отметился 39 забитыми мячами и 14 результативными передачами. С 2011 года Жиру вызывается в национальную команду Франции. В составе сборной нападающий — чемпион мира (2018).

«Милан» в 38 матчах набрал 79 очков и занял второе место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал миланский «Интер» (91).

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