Оливье Жиру стал игроком «Милана»
Поделиться
Нападающий «Челси» Оливье Жиру перешёл в «Милан», сообщает пресс-служба итальянской команды. Срок действия контракта футболиста с «Миланом» не сообщается. Жиру будет играть за итальянскую команду под 9-м номером.
Напомним, Жиру стал игроком «Челси» зимой 2018 года, перейдя из «Арсенала» за € 17 млн. С тех пор он провёл 119 встреч за «аристократов» во всех турнирах, в которых отметился 39 забитыми мячами и 14 результативными передачами. С 2011 года Жиру вызывается в национальную команду Франции. В составе сборной нападающий — чемпион мира (2018).
«Милан» в 38 матчах набрал 79 очков и занял второе место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал миланский «Интер» (91).
Комментарии
- 17 июля 2021
-
14:25
-
14:18
-
14:13
-
14:05
-
14:01
-
13:43
-
13:40
-
13:26
-
13:22
-
13:17
-
13:09
-
13:02
-
12:58
-
12:55
-
12:40
-
12:37
-
12:33
-
12:08
-
11:44
-
11:43
-
11:16
-
11:11
-
10:57
-
10:53
-
10:44
-
10:24
-
10:13
-
10:00
-
09:56
-
09:52
-
09:33
-
09:30
-
08:08
-
07:53
-
07:32
Партнерский контент