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Андрей Лунёв показал, как учит немецкий язык

Андрей Лунёв показал, как учит немецкий язык
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Вратарь «Байера» Андрей Лунёв продемонстрировал, как учит немецкий язык. Соответствующее видео появилось в «инстаграме» голкипера. На нём показано, как Лунёв занимается на уроках немецкого языка.

Напомним, этим летом у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.

На счету Лунёва также 7 матчей в составе сборной России, однако в заявку национальной команды на чемпионат Европы — 2020 экс-голкипер «Зенита» не попал.

В минувшем розыгрыше Бундеслиги леверкузенский «Байер» занял шестое место в турнирной таблице, набрав 52 очка в 34 матчах чемпионата Германии.

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