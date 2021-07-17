«Химки» прошли вакцинацию от коронавируса
Поделиться
Тренерский штаб, сотрудники и футболисты «Химок» привились от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.
«Команде были предоставлены два отечественных препарата «Спутник V» и «КовиВак». Тренерский состав, персонал и большинство футболистов добровольно прошли вакцинацию», — говорится в сообщении.
Фото можно посмотреть на странице «Химок» в «Твиттере».
Напомним, ранее заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка рассказал, как коронавирусные ограничения, введённые с 1 августа, повлияют на команды. Напомним, в южном регионе базируются клубы РПЛ «Краснодар» и «Сочи». Коробка заявил, что командам, приезжающим на матчи с «Сочи» и «Краснодаром», будет необходимо вакцинироваться.
Новость по темеФутболисты «Оренбурга» прошли вакцинацию от коронавируса
Комментарии
- 17 июля 2021
-
14:25
-
14:18
-
14:13
-
14:05
-
14:01
-
13:43
-
13:40
-
13:26
-
13:22
-
13:17
-
13:09
-
13:02
-
12:58
-
12:55
-
12:40
-
12:37
-
12:33
-
12:08
-
11:44
-
11:43
-
11:16
-
11:11
-
10:57
-
10:53
-
10:44
-
10:24
-
10:13
-
10:00
-
09:56
-
09:52
-
09:33
-
09:30
-
08:08
-
07:53
-
07:32
Партнерский контент