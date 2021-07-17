«Химки» прошли вакцинацию от коронавируса

Тренерский штаб, сотрудники и футболисты «Химок» привились от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.



«Команде были предоставлены два отечественных препарата «Спутник V» и «КовиВак». Тренерский состав, персонал и большинство футболистов добровольно прошли вакцинацию», — говорится в сообщении.

Фото можно посмотреть на странице «Химок» в «Твиттере».

Напомним, ранее заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка рассказал, как коронавирусные ограничения, введённые с 1 августа, повлияют на команды. Напомним, в южном регионе базируются клубы РПЛ «Краснодар» и «Сочи». Коробка заявил, что командам, приезжающим на матчи с «Сочи» и «Краснодаром», будет необходимо вакцинироваться.