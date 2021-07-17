Ашраф Хакими заразился коронавирусом

У защитника «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими выявлен коронавирус, сообщает L'Equipe.



По информации источника, результат теста марокканского футболиста на COVID-19 оказался положительным. Хакими был изолирован от команды. Напомним, он перешёл в «ПСЖ» из миланского «Интера» в начале июля. Контракт марокканца с парижанами рассчитан до 2026 года.



В минувшем сезоне Хакими стал с «Интером» чемпионом Италии. Защитник провёл в Серии А 37 матчей, в которых забил семь мячей и сделал восемь голевых передач. Ашраф является воспитанником мадридского «Реала». С 2018 по 2020 год Хакими выступал за дортмундскую «Боруссию». Несмотря на слухи об интересе лондонского «Челси» к Ашрафу, официальных предложений от «аристократов» так и не последовало.

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