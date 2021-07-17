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«Зенит» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча, Суперкубок России, время начала, где смотреть онлайн Зенит – Локомотив

«Зенит» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча за Суперкубок России – 2021, начало в 19:00
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Сегодня, 17 июля, состоится матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив». Встреча пройдёт в Калининграде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».

Посмотреть матч «Зенит» — «Локомотив» можно будет на Первом канале. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков. Резервным арбитром назначен Иван Сиденков. Судьей VAR выступит Игорь Панин, AVAR — Алексей Стипиди.

Максимальная вместимость стадиона «Калининград» составит не более 70 процентов от общего количества мест. Зрители должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, установленные территориальным органом Роспотребнадзора.

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