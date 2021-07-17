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Шаронов: Бердыев — тренер, который подходом к делу может дать сборной России результат

Шаронов: Бердыев — тренер, который подходом к делу может дать сборной России результат
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Бывший тренер и футболист «Рубина» Роман Шаронов поделился мнением о возможном назначении Курбана Бердыева на пост наставника сборной России.

«Курбан Бекиевич говорил в одном из последних интервью, что ему интересна работа в сборной. Стиль игры Бердыева все знают. Могу сказать, что это системный тренер, железная дисциплина. Это тот тренер, который своим подходом к делу может дать результат, который нужен сборной России», — цитирует Шаронова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Бердыев является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России. Он летит на встречу с сотрудниками Российского футбольного союза. Несмотря на слухи об иностранных специалистах (о бывшем тренере Германии Йоахиме Лёве и португальце Андре Виллаш-Боаше), в РФС сконцентрировались на российском кандидате.

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