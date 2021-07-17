Гильерме — о возможном завершении карьеры в сборной России: я там сейчас не нужен

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал возможное завершение карьеры в сборной России.



«Я играл все отборочные матчи, в еврокубках играл. Да, до зимней паузы я был в плохой форме — я совершенно согласен с этим. Но потом я хорошо играл, стал лучшим вратарём Российской Премьер-Лиги. Почему тогда не вызвали в сборную России на Евро-2020? Я не понимаю.



Честно, сегодня я не знаю, поеду ли я в сборную. Я не обиделся. Но сейчас я хочу вкладывать больше энергии в «Локомотив». К тому же в России сейчас есть молодые, перспективные вратари — Максименко, Сафонов. Они будут ещё долго играть, как Акинфеев. Тот же Сафонов — уверен, это будет вратарь на 10-12 лет вперёд. Я там сейчас не нужен», — цитирует Гильерме Sport24.

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