Гильерме — о возможном завершении карьеры в сборной России: я там сейчас не нужен
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Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал возможное завершение карьеры в сборной России.
«Я играл все отборочные матчи, в еврокубках играл. Да, до зимней паузы я был в плохой форме — я совершенно согласен с этим. Но потом я хорошо играл, стал лучшим вратарём Российской Премьер-Лиги. Почему тогда не вызвали в сборную России на Евро-2020? Я не понимаю.
Честно, сегодня я не знаю, поеду ли я в сборную. Я не обиделся. Но сейчас я хочу вкладывать больше энергии в «Локомотив». К тому же в России сейчас есть молодые, перспективные вратари — Максименко, Сафонов. Они будут ещё долго играть, как Акинфеев. Тот же Сафонов — уверен, это будет вратарь на 10-12 лет вперёд. Я там сейчас не нужен», — цитирует Гильерме Sport24.
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