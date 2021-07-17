«Спартак», ЦСКА и «Динамо» поборются за вингера сборной Сенегала

Вингер турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» и сборной Сенегала Алассан Ндао может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. Игроком интересуются московские «Спартак», ЦСКА и «Динамо», об этом рассказал агент футболиста Доган Эркан.
«Клуб требует € 5 млн за Ндао. Звонили из московских «Динамо», «Спартака» и ЦСКА. Ещё есть интерес от «Аль-Джазиры». Звонил и Мончи, «Севилья» тоже хочет Ндао. Это пока самый активный клуб среди претендентов на игрока.
Многие клубы для осуществления трансферов ждали окончания Евро. В переговорах по Ндао есть небольшое продвижение. Если получим хорошее предложение из Европы, то рассмотрим его», — приводит слова Эркана турецкое издание Milliyet.
Отметим, интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 4,5 млн.
- 17 июля 2021
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