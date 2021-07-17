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«Зенит» — «Локомотив»: Дзюба остался в запасе питерцев на матч за Суперкубок России — 2021

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на матч за Суперкубок России — 2021.

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Дуглас Сантос, Караваев, Ракицкий, Вендел, Кузяев, Оздоев, Малком, Азмун, Дриусси.

Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Ловрен, Мостовой, Сутормин, Ерохин, Кравцов, Дзюба, Кузнецов.

«Локомотив»: Гильерме, Сильянов, Рыбус, Мурило, Пабло, Баринов, Куликов, Крыховяк, Жемалетдинов, Камано, Смолов.

Запасные: Худяков, Савин, Магкеев, Чёрный, Живоглядов, Ненахов, Рыбчинский, Миранчук, Зинович, Бабкин, Касимов, Лисакович.

Встреча пройдёт в Калининграде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков. Резервным арбитром назначен Иван Сиденков. Судьёй VAR выступит Игорь Панин, AVAR — Алексей Стипиди.