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«Краснодар» отреагировал на завершение карьеры Гранквиста

«Краснодар» отреагировал на завершение карьеры Гранквиста
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«Краснодар» отреагировал на завершение карьеры своего бывшего защитника и капитана Андреаса Гранквиста. Сегодня, 17 июля, футболист объявил о решении повесить бутсы на гвоздь.

«Андреас Гранквист завершил карьеру игрока. Капитан сборной Швеции был многолетним кэпом и в «Краснодаре», провел 181 матч за «быков», выиграл сотни единоборств и выручил в тысячах эпизодов. Спасибо за твой футбол, Андреас! Успехов в будущем», — написала пресс-служба «Краснодара» в «Твиттере».

Напомним, Гранквист выступал за «Краснодар» с 2013 по 2018 год. Последним клубом 36-летнего шведского защитника был «Хельсинборг». Ранее Гранквист выступал за «Гронинген» и «Дженоа». С 2006 года футболист вызывался в национальную команду Швеции.

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