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На матче Суперкубка России фанаты «Зенита» сняли сетку со своего сектора

На матче Суперкубка России фанаты «Зенита» сняли сетку со своего сектора
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Сегодня, 17 июля, в матче за Суперкубок России санкт-петербургский «Зенит» встречается с московским «Локомотивом». Матч проходит в Калининграде на одноимённом стадионе. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».

К середине первого тайма болельщики «Зенита» сняли сетку со своего сектора. Сетка традиционно была предназначена для защиты футболистов от летящих с фанатских трибун предметов: бутылок, стаканов и прочего.

Фото: Евгений Марков

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Помогают ему ассистенты Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков. Резервный арбитр — Иван Сиденков. Судьёй VAR выступает Игорь Панин, AVAR — Алексей Стипиди.

Отметим, максимальная вместимость стадиона «Калининград» на матче за Суперкубок России составляет не более 70% от общего количества мест. Зрители должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, установленные территориальным органом Роспотребнадзора.

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