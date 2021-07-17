«Краснодар» заинтересован в услугах нападающего Муниза из «Фламенго»

Нападающий «Фламенго» Родриго Муниз может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах 20-летнего бразильца заинтересован «Краснодар», информирует Globo.

«Краснодар» уже связался с представителями Родриго Муниза. «Фламенго» хочет выручить за перспективного форварда не менее € 8 млн.

Отмечается, что изначально «Краснодар» рассматривал вариант подписания другого форварда «Фламенго» — Педро. Однако представители бразильского клуба заявили, что не заинтересованы в продаже Педро менее чем за € 60 млн. После этого «быки» переключили своё внимание на Родриго Муниза.

Действующий контракт Муниза с «Фламенго» рассчитан до весны 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего форварда в € 3 млн.