«Зенит» — «Локомотив»: Баринов получил травму и был заменён

Сегодня, 17 июля, в матче за Суперкубок России санкт-петербургский «Зенит» встречается с московским «Локомотивом». Матч проходит в Калининграде на одноимённом стадионе. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».
На завершающем отрезке встречи полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил повреждение. Вместо него на поле на 82-й минуте вышел Сергей Бабкин.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Помогают ему ассистенты Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков. Резервный арбитр — Иван Сиденков. Судьёй VAR выступает Игорь Панин, AVAR — Алексей Стипиди.
Отметим, максимальная вместимость стадиона «Калининград» на матче за Суперкубок России составляет не более 70% от общего количества мест. Зрители должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, установленные территориальным органом Роспотребнадзора.
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