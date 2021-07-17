Смородская: у «Локо» безобразный состав, руководство делает какую-то лабуду. Караул

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала разгромное поражение «железнодорожников» в матче за Суперкубок России с «Зенитом» (0:3).
«Качество футбола мне не понравилось, а особенно не понравилась игра «Локомотива». Очень многие игроки, начиная от Гильерме и Смолова, совершенно выпали из игры. Футболисты не чувствуют друг друга, а играет неизвестная молодёжь, которая непонятно почему оказалась в составе «Локомотива». Только из-за возраста? Потому что они молодые? Талантов там не видно. Очень слабая игра Жемалетдинова: не чувствует партнёров, не знает, что делать с мячом в конце атаки. Гильерме не узнать. Такие ошибки делать… Я даже не знаю. Просто караул.
Господин Плутник ставит себе какие-то задачи, которые выглядят очень непрофессионально, и я бы даже сказала нереально. «Мы сделаем молодую команду», — из кого? Где он увидел молодёжь, которая достойна играть на высоком уровне? У нас ни в одной команде нет нормальной молодёжи. Безобразный состав!
С одной стороны, это вопрос о лимите. С другой стороны, сейчас открыто трансферное окно, они могли бы купить нормальных игроков из Польши, Германии. Что это вообще за состав? Что они собираются делать в сезоне?
Конечно, так у «Зенита» снова не будет конкурентов по ходу сезона. Если делать какую-то лабуду вместо строительства нормального клуба… Я вообще не знаю, как Плутник собирается проходить финансовый фэйр-плей. Он назначает на должности маркетологов по продаже недвижимости. Что творится в клубе? Все делают вид, что этого не замечают. Естественно, всё это выливается на поле», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 17 июля 2021
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