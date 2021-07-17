Петржела: Семак в сборной России? Для начала пусть не вылетает из группы ЛЧ с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о возможном назначении Сергея Семака на пост главного тренера сборной России.
«Читаю новости, знаю, что сборная России в поиске тренера. Семак? Почему нет? Хороший вариант. Но для Сергея будет лучше, если останется в «Зените». Он ещё молодой, а сборная для опытных специалистов. Для начала пусть лучше Семак постарается не вылететь из группы Лиги чемпионов — вот об этом надо думать, а не о сборной», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Сегодня, 17 июля, в матче за Суперкубок России санкт-петербургский «Зенит» встретился с московским «Локомотивом». Матч проходил в Калининграде на одноимённом стадионе и завершился победой сине-бело-голубых со счётом 3:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.
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