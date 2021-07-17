Николич назвал причины поражения «Локомотива» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал поражение в матче за Суперкубок России 2021 с «Зенитом» (0:3).
«Главные причины поражения? «Зенит» – качественная и опытная команда, суперкачественно воспользовался нашими ошибками. Такие команды, как «Зенит», не прощают. Так сегодня получилось. У нашей команды есть нормальные моменты. Надо собрать все силы, добавить уверенности – с победами будет лучше», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.
Сегодня, 17 июля, в матче за Суперкубок России санкт-петербургский «Зенит» встретился с московским «Локомотивом». Матч проходил в Калининграде на одноимённом стадионе и завершился победой сине-бело-голубых со счётом 3:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.
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