Николич: «Локомотив» интересуется Жирковым? У меня такой информации нет

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после поражения в матче за Суперкубок России 2021 с «Зенитом» (0:3) ответил на вопрос о возможных трансферах.

«На какие позиции нужно усиление? У нас молодая команда, многие пришли из академии, и я всегда буду с ними. Ещё есть два места для иностранцев. К сожалению, не в лучшем состоянии Зе Луиш. А трансферы будем комментировать, когда они состоятся.

«Локомотив» интересуется Жирковым? У меня такой информации нет, комментировать не могу", — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.



Сегодня, 17 июля, в матче за Суперкубок России санкт-петербургский «Зенит» встретился с московским «Локомотивом». Матч проходил в Калининграде на одноимённом стадионе и завершился победой сине-бело-голубых со счётом 3:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.