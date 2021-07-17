Ал. Мостовой: «Локо» должен винить сам себя. Привезли себе все голы

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение «Локомотива» в матче за Суперкубок России 2021 с «Зенитом» (0:3).
«О качестве футбола не стоит говорить, потому что тут необходимо поговорить о состоянии футболистов «Локомотива». Я бы не сказал, что счёт отражает то, что мы видели на поле. Игроки «Локо» прежде всего должны винить себя, ведь они привезли себе все мячи. По игре нельзя сказать, что они наиграли на 0:3. В первом тайме «Локомотив» ни в чём не уступал. Да, скорости были невысокие, «Локомотив» уступал в лёгкости, резкости, подвижности. Из-за этого были допущены ошибки. Конечно, никто не ожидал такого поражения. Команда Николича точно на гол наиграла и не должен был привозить себе мячи.
После Евро не было тяжело смотреть матч за Суперкубок. Мы что, первый раз что ли смотрим? Мы уже к этому давно привыкли. Как всегда, у нас есть прекрасный стадион, болельщики, всё здорово. У нас всё, что рядом, здорово. А вот на поле...» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дианой Валавичюте.
- 17 июля 2021
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