Семак высказался по поводу отъезда Малкома на Олимпиаду в Токио

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об отъезде полузащитника Малкома в сборную Бразилии на Олимпиаду в Токио. Ранее стало известно, что футболист отправится в олимпийскую сборную своей страны после матча за Суперкубок России.

«Малкома, конечно, будет не хватать. Он провёл отличную подготовку, прошёл два сбора. Но такие матчи, как на Олимпиаде, бывают раз в жизни, поэтому клуб пошёл ему навстречу. Желательно, чтобы вернулся в Петербург здоровым и с победой.

Игра на Суперкубок не влияла на его позицию в олимпийский сборной. Он смотрится очень хорошо. Никакого форсирования в плане подготовки к Олимпиаде не было, он прошёл оба сбора полноценно и смог нормально подготовиться. Кто будет играть вместо него? Кто лучше готов.

Как будем играть без Лунёва? У нас недокомплект вратарской позиции. Решаем вопрос и думаем, как поступить, чтобы комплект был полным», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.