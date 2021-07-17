Семак высказался по поводу отъезда Малкома на Олимпиаду в Токио

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об отъезде полузащитника Малкома в сборную Бразилии на Олимпиаду в Токио. Ранее стало известно, что футболист отправится в олимпийскую сборную своей страны после матча за Суперкубок России.
«Малкома, конечно, будет не хватать. Он провёл отличную подготовку, прошёл два сбора. Но такие матчи, как на Олимпиаде, бывают раз в жизни, поэтому клуб пошёл ему навстречу. Желательно, чтобы вернулся в Петербург здоровым и с победой.
Игра на Суперкубок не влияла на его позицию в олимпийский сборной. Он смотрится очень хорошо. Никакого форсирования в плане подготовки к Олимпиаде не было, он прошёл оба сбора полноценно и смог нормально подготовиться. Кто будет играть вместо него? Кто лучше готов.
Как будем играть без Лунёва? У нас недокомплект вратарской позиции. Решаем вопрос и думаем, как поступить, чтобы комплект был полным», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.
- 17 июля 2021
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