Червиченко: пока «Локомотив» болеет. Видны первые шаги немецкого вторжения в клуб

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу «Зенита» в матче за Суперкубок России с московским «Локомотивом» (3:0).
«Сегодня мне понравился «Зенит». А «Локомотив»… Мы уже видим не итоги, но первые шаги немецкого вторжения в клуб — это прямо заметно. Они уже успели изменить картину игры «Локомотива».
«Локомотив» был не так плох, но после пропущенного мяча он стал какой-то разобранный. Мне кажется, все эти перипетии, которые там сейчас происходят, совершенно не идут на пользу команде. В клубе сейчас точно что-то не то. Пока что «Локомотив» болеет», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Сегодня, 17 июля, в матче за Суперкубок России санкт-петербургский «Зенит» встретился с московским «Локомотивом». Матч проходил в Калининграде на одноимённом стадионе и завершился победой сине-бело-голубых со счётом 3:0.
- 17 июля 2021
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