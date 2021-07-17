Азмун пожаловался на жару после матча за Суперкубок России в Калининграде

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун после матча за Суперкубок России — 2021 с «Локомотивом» (3:0) заявил, что ему было жарко играть.

«Я устал. Было очень жарко. Уф, очень жарко!» — сказал Азмун в видео, опубликованном в «инстаграме» «Зенита».

Сегодня, 17 июля, в матче за Суперкубок России санкт-петербургский «Зенит» встретился с московским «Локомотивом». Матч проходил в Калининграде на одноимённом стадионе и завершился победой сине-бело-голубых со счётом 3:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

Счёт в матче на 25-й минуте открыл «Зенит». Автором гола в составе сине-бело-голубых стал Далер Кузяев. Полузащитник перехватил поперечную передачу Крыховяка, после чего протащил мяч до радиуса штрафной, откуда технично пробил в угол ворот. На 57-й минуте «Зенит» удвоил своё преимущество на табло. Забитым мячом отметился Сердар Азмун, который гроссмейстерски реализовал выход один на один с Маринато Гильерме. На 83-й минуте «Зенит» довёл дело до разгрома, забив третий гол. Автором взятия ворот стал Александр Ерохин.