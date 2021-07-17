Цорн подписал контракт с «Локо» на 3 года. Затраты на него и Рангника — € 5,5 млн в год

Бывший гендиректор «Спартака» Томас Цорн подписал с «Локомотивом» контракт на три года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ровно на такой же срок подписан договор с главой департамента по спорту и развитию «Локо» Ральфом Рангником, о чём уже было объявлено официально.

«Общая затрата на зарплаты Рангника и его помощников — € 5,5 млн в год. € 4,5 млн евро в год будет получать сам немец, ещё миллион евро уйдет на его помощников, включая Цорна. Если клуб захочет расторгнуть досрочно с ними контракты, то будет обязан выплатить всю зарплату до конца трудового договора», — сказал источник «Чемпионату».

Напомним, Цорн с мая 2019 года по июль 2020 года был генеральным директором «Спартака». На этой должности его сменил Шамиль Газизов, проработавший в московском клубе около полугода.