Дриусси прокомментировал победу «Зенита» в Суперкубке России

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче за Суперкубок России с «Локомотивом» (3:0).
«Мы уже примерно месяц находились в процессе подготовки к сезону, настраивались на эту игру. Мне кажется, мы провели отличный матч — соперник был очень сложный, но мы выполнили всё, что отрабатывали на сборах. Рад, что мы сумели завоевать ещё один титул.
Когда я оказываюсь на поле, стараюсь отдавать всего себя ради своих партнёров по команде, ради нашей большой семьи, которой является «Зенит». Когда мне удаётся начать с первых минут, это дополнительная мотивация для меня. Сегодня я просто делал то, что делаю обычно: выкладывался на полную. Счастлив, что сегодня мои усилия привели к победе.
На мой взгляд, лучшим игроком сегодня была вся команда, потому что каждый из нас выложился, каждый из нас сделал всё от него зависящее. Конечно, Азмун — великолепный футболист, который нам очень помогает, но если вы спрашиваете, кого я бы отметил ещё, то назову всю нашу команду. Мы — молодцы», — приводит слова Дриусси официальный сайт «Зенита».
- 17 июля 2021
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