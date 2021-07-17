Семак дважды подряд выиграл Суперкубок России, повторив достижение Слуцкого и Газзаева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дважды подряд выиграл Суперкубок России, тем самым повторив достижение Леонида Слуцкого и Валерия Газзаева.
Стоит отметить, что лидером среди тренеров по количеству побед в Суперкубке России является экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин – на его счету три победы в турнире.
Напомним, сегодня, 17 июля, в матче за Суперкубок России санкт-петербургский «Зенит» встретился с московским «Локомотивом». Матч проходил в Калининграде на одноимённом стадионе и завершился победой сине-бело-голубых со счётом 3:0.
Напомним, в сезоне-2020/2021 «Зенит» досрочно оформил чемпионство РПЛ. Это третьи золотые медали для клуба из Петербурга подряд. Новый сезон чемпионата России «Зенит» начнёт матчем с «Химками», который состоится 24 июля.
- 17 июля 2021
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