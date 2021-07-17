Дзюба не подошёл к болельщикам после матча за Суперкубок России

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба не подошёл к болельщикам после победы в матче за Суперкубок России с «Локомотивом» (3:0).

Игрок питерцев решил не подходить к фанатам, которые собрались недалеко от клубного автобуса. Люди скандировали имя Дзюбы, тогда как футболист стоял возле автобуса и общался с персоналом. С территории вышел Сердар Азмун, который сразу пошёл к болельщикам. Затем Дзюба подошёл к сотруднику службы безопасности «Зенита», поговорил с ним, посмотрел на болельщиков и пожал плечами, после чего проследовал в автобус. Отметим, что кроме Азмуна, к фанатам подошли Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Малком и главный тренер питерцев Сергей Семак.

Сегодня, 17 июля, в матче за Суперкубок России санкт-петербургский «Зенит» встретился с московским «Локомотивом». Матч проходил в Калининграде на одноимённом стадионе и завершился победой сине-бело-голубых со счётом 3:0. Дзюба вышел на поле во втором тайме.