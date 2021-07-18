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Салихова поздравила Газизова с днём рождения, призвав забрать «сына» из «Спартака»

Салихова поздравила Газизова с днём рождения, призвав забрать «сына» из «Спартака»
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Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, с сарказмом поздравила генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова с днём рождения. 18 июля ему исполняется 53 года.

«Наикрепчайшего хозяйственника и самого футбольного человека – с днём рождения! Шамиль Камилович, благодарна знакомству с вами и с принципами вашей работы – теперь я точно знаю, в чём причины отсталости российского футбола. Также отдельное «спасибо» за бесценные знания о специфике региональной работы клубов. Отличный кейс для моей стартующей в скором времени программы MBA по спортивному менеджменту. И, пожалуйста, поскорее заберите своего «сына» из «Спартака» – он уже хорошо кушает, модно одевается и даже побывал в Дубае!» — написала Салихова в своём телеграм-канале.

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