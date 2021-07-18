Салихова поздравила Газизова с днём рождения, призвав забрать «сына» из «Спартака»
Поделиться
Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, с сарказмом поздравила генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова с днём рождения. 18 июля ему исполняется 53 года.
«Наикрепчайшего хозяйственника и самого футбольного человека – с днём рождения! Шамиль Камилович, благодарна знакомству с вами и с принципами вашей работы – теперь я точно знаю, в чём причины отсталости российского футбола. Также отдельное «спасибо» за бесценные знания о специфике региональной работы клубов. Отличный кейс для моей стартующей в скором времени программы MBA по спортивному менеджменту. И, пожалуйста, поскорее заберите своего «сына» из «Спартака» – он уже хорошо кушает, модно одевается и даже побывал в Дубае!» — написала Салихова в своём телеграм-канале.
Комментарии
- 18 июля 2021
-
00:55
-
00:54
-
00:38
-
00:21
-
00:19
- 17 июля 2021
-
23:39
-
23:22
-
23:22
-
23:15
-
23:06
-
22:55
-
22:41
-
22:38
-
22:35
-
22:30
-
22:11
-
22:02
-
21:58
-
21:53
-
21:49
-
21:43
-
21:42
-
21:41
-
21:36
-
21:34
-
21:27
-
20:58
-
20:55
-
20:51
-
20:47
-
20:46
-
20:29
-
20:22
-
20:20
-
20:19
Партнерский контент