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Оздоев: «Зенит» — лучшая команда. Мы это доказываем каждый год

Оздоев: «Зенит» — лучшая команда. Мы это доказываем каждый год
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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился впечатлениями от победного матча за Суперкубок России с «Локомотивом» (3:0).

«Сегодня вся команда была лучшей. Футбол — командный вид спорта, и у нас лучшая команда. Мы это доказываем каждый год. Поэтому все лучшие, начиная с болельщиков»,— сказал Оздоев в эфире «Зенит ТВ».

В матче за Суперкубок России петербургский «Зенит» встретился с московским «Локомотивом». Матч проходил в Калининграде на одноимённом стадионе и завершился победой сине-бело-голубых со счётом 3:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

Счёт в матче на 25-й минуте открыл «Зенит». Автором гола в составе сине-бело-голубых стал Далер Кузяев. Полузащитник перехватил поперечную передачу Крыховяка, после чего протащил мяч до радиуса штрафной, откуда технично пробил в угол ворот. На 57-й минуте «Зенит» удвоил своё преимущество на табло. Забитым мячом отметился Сердар Азмун, который гроссмейстерски реализовал выход один на один с Маринато Гильерме. На 83-й минуте «Зенит» довёл дело до разгрома, забив третий гол.

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