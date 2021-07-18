Билялетдинов: в РПЛ есть команды, которые могут прервать гегемонию «Зенита»

Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов прокомментировал результат матча за Суперкубок России, в котором «Зенит» уверенно обыграл «Локомотив» со счётом 3:0.

«Зенит» сегодня победил, но я не вижу в этом ничего страшного — победил и победил. Я не считаю их однозначными фаворитами на весь сезон. В нашем чемпионате есть команды, которые могут прервать гегемонию Питера.

Азмуну повезло забить такой красивый гол, не считаю его действия неуважением к сопернику, я бы тоже хотел забежать с мячом в ворота», — приводит слова Билялетдинова РБК.

Напомним, Динияр Билялетдинов в период карьеры выступал за «Эвертон», «Локомотив», «Спартак» и «Рубин». Также он защищал цвета национальной команды России.