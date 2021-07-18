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Оливье Жиру обратился к болельщикам «Милана» после перехода в итальянский клуб

Оливье Жиру обратился к болельщикам «Милана» после перехода в итальянский клуб
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34-летний французский нападающий Оливье Жиру обратился к болельщикам «Милана» после перехода в стан красно-чёрных из лондонского «Челси».

«Привет, болельщики «Милана»! Очень горжусь, что имею итальянское происхождение, и с нетерпением жду начала этого захватывающего приключения вместе с вами. Спасибо Ивану Газидису, которого я так давно знаю, Паоло Мальдини, Фредерику Массаре и мистеру Пиоли за приём! Вперёд, «Милан»!» — гласит пост Жиру в «твиттере».

Напомним, что вчера, 17 июля, было официально объявлено о переходе Жиру в «Милан» из «Челси». Сумма трансфера составила € 1 млн, а контракт с игроком заключён до 30 июня 2023 года. Оливье будет выступать за красно-чёрных под девятым номером.

В прошлом сезоне за «Челси» Жиру принял участие в 31 встрече во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 11 забитыми мячами.

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