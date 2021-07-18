В США финал чемпионата Европы — 2020 привлёк больше зрителей, чем финал НБА

Воскресный матч Евро-2020 между Италией и Англией смотрело больше людей, чем первые три игры финала НБА – эти статистические данные свидетельствуют о растущей популярности футбола в США, а не о падении интереса к НБА. Об этом информирует MediaIte.
Три финальные игры плей-офф НБА между «Милуоки Бакс» и «Финикс Санз» (счёт в серии — 2-2), которые транслируются дочерним телеканалом ESPN – ABC, собирали в среднем 8,9 млн зрителей у экранов, в то время как заключительная игра чемпионата Европы – 2020 по футболу, в которой сошлись сборные Италии и Англии (1:1, 3:2 пен.), сумела привлечь 9,4 млн зрителей.
Отмечается, что если бы финал Евро-2020 транслировался по каналу ABC, а не по кабельному телевидению, разница была бы ещё более значительна.
Однако финал НБА представляет собой серию из 7 матчей, в которой отмечается динамический рост по мере того, как будет проводиться больше игр. Несмотря на то что «Бакс» и «Санз» не привлекают крупных рынков в США, многие считают, что чем дальше будет продвигаться серия, тем больше вероятность того, что финал НБА в конечном итоге превзойдёт финал Евро-2020.
Но для любителей футбола в США отрадно видеть, что финал Евро получил такой резкий рост зрительской аудитории на ESPN. Болельщики надеются, что этот успех в конечном счёте даст прирост зрительской аудитории MLS, которая всё ещё остаётся далеко позади НБА в США.
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