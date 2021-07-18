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«Брюгге» в 16-й раз в истории завоевал Суперкубок Бельгии

«Брюгге» в 16-й раз в истории завоевал Суперкубок Бельгии
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«Брюгге» в матче за Суперкубок Бельгии обыграл «Генк» со счётом 3:2 и в 16-й раз в истории стал обладателем трофея.

Счёт в игре открыл игрок «Генка» Тео Бонгонда, однако ещё до перерыва «Брюгге» сравнял счет благодаря голу Матея Митровича в компенсированное время. После перерыва, на 48-й и 50-й минутах «Брюгге» забил ещё дважды. Сначала с пенальти отличился Ноа Ланг, а затем Клинтон Мата. В добавленное время Йере Уронен сократил разницу в счёте, но на больше у «Генка» не хватило времени.

Чемпионат Бельгии стартует на следующей неделе. «Брюгге» в первой игре сыграет дома против «Эйпена», а «Генк» будет проведёт выездную встречу со «Стандартом».

Напомним, в мае «Брюгге» досрочно стал победителем чемпионата Бельгии. Это стало возможно после матча с «Андерлехтом». Встреча прошла в Брюсселе на стадионе «Констант ван ден Сток» и завершилась со счётом 3:3. В результате за тур до окончания сезона «Брюгге» оформил чемпионский титул. Команда набрала 44 очка. Таким образом, «Брюгге» второй раз подряд стал чемпионом Бельгии.

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