«Селтик» объявит о трансфере игрока «Рубина» Старфельта в ближайшие дни

Шотландский «Селтик» в ближайшие дни объявит о переходе шведского защитника «Рубина» Карла Старфельта. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка уже заключена. Клубы договорились о трансфере 26-летнего футболиста за € 5 млн. Условия контракта со Старфельтом также уже согласованы.

Старфельт — воспитанник шведского клуба «Броммапойкарна». В 2017 году защитник перешёл в «Гётеборг», а в 2019 году присоединился к «Рубину». В минувшем сезоне защитник провёл 29 матчей, в которых забил три гола. Его контракт с казанцами действует до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает шведского игрока в € 3 млн.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал уход Старфельта и намекнул на возможный крупный трансфер другого игрока.

«Потеря Старфельта? Это правила игры. Если мы получаем интересное предложение, которое выгодно всем, мы вынуждены его принять. Это немного путает планы, но на такую ситуацию можно закладываться всегда. Не исключено, что кто-то ещё нас покинет этим летом. Это нормально. Я рад, что такое происходит. Когда трансфер состоится официально, это будет самый крупный трансфер», — заявил ранее Слуцкий.