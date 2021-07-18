Кариус тренируется с «Ливерпулем» на сборе в Австрии

Вратарь Лорис Кариус вернулся в расположение «Ливерпуля» и тренируется с командой на сборе в Австрии. Об этом сообщает LFC Transfer Room.
Фото можно посмотреть в аккаунте в «Твиттере» LFC Transfer Room.
В 2018–2020 годах Кариус играл на правах аренды в «Бешикташе», а сезоне-2020/21 провёл в «Унионе», но принял участие лишь в четырёх встречах. Кариус ранее заявил, что готов к трансферу в другой клуб и надеется найти себе клуб из чемпионата Испании или Италии. Контракт игрока с «Ливерпулем» действует до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 2 млн.
В мае сообщалось, что Кариус может перейти в «Штутгарт». В немецком клубе рассматривали Кариуса в качестве замены вратарю Грегору Кобелю, который покинул «Штутгарт» по окончании сезона.
Ранее стало известно, что «Ливерпуль» в ближайшее время намерен заключить новый контракт до 2026 года с 28-летним бразильским вратарём Алисоном Бекером.
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