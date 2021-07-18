«Зенит» – обладатель Суперкубка, Махачев досрочно победил Мойзеса. Главное к утру

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В матче за Суперкубок России «Зенит» крупно обыграл «Локомотив», а российский боец UFC Ислам Махачев досрочно победил бразильца Тиаго Мойзеса. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Зенит» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России.

2. Махачев досрочно победил Мойзеса в главном событии UFC Vegas 31.

3. Цорн подписал контракт с «Локо» на 3 года. Затраты на него и Рангника — € 5,5 млн в год.

4. ЦСКА снизил ценник на Влашича в переговорах с «Миланом».

5. Для олимпийцев в Токио спроектировали кровати, на которых нельзя заниматься сексом.

6. Зарема Салихова сообщила, что Бердыев подписал контракт со «Спартаком» в 2016 году.

7. Дзюба не подошёл к болельщикам после матча за Суперкубок России.

8. Морозов единогласным решением судей победил немца Таха на турнире UFC Vegas 31.

9. «Краснодар» заинтересован в услугах нападающего Муниза из «Фламенго».

10. «Милуоки» обыграл «Финикс» и вырвался вперёд в финальной серии НБА.