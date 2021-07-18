«Начало положено». Сутормин — о победе «Зенита» в матче за Суперкубок России
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин высказался о победе в матче за Суперкубок России с московским «Локомотивом» (3:0).
«Начало положено», — написал Сутормин на своей странице в социальных сетях.
Фото можно посмотреть на странице Алексея Сутормина в «Инстаграме».
Санкт-петербургский «Зенит» стал обладателем Суперкубка России — 2021. Напомним, в сезоне-2020/2021 «Зенит» досрочно оформил чемпионство в Российской Премьер-Лиге. Это третьи золотые медали для клуба из Санкт-Петербурга подряд. Новый сезон в чемпионате России «Зенит» начнёт матчем с подмосковными «Химками», который состоится 24 июля. Московский «Локомотив» в этот же день сыграет на домашнем стадионе с тульским «Арсеналом».
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