Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Начало положено». Сутормин — о победе «Зенита» в матче за Суперкубок России

«Начало положено». Сутормин — о победе «Зенита» в матче за Суперкубок России
Комментарии

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин высказался о победе в матче за Суперкубок России с московским «Локомотивом» (3:0).

«Начало положено», — написал Сутормин на своей странице в социальных сетях.

Фото можно посмотреть на странице Алексея Сутормина в «Инстаграме».

Санкт-петербургский «Зенит» стал обладателем Суперкубка России — 2021. Напомним, в сезоне-2020/2021 «Зенит» досрочно оформил чемпионство в Российской Премьер-Лиге. Это третьи золотые медали для клуба из Санкт-Петербурга подряд. Новый сезон в чемпионате России «Зенит» начнёт матчем с подмосковными «Химками», который состоится 24 июля. Московский «Локомотив» в этот же день сыграет на домашнем стадионе с тульским «Арсеналом».

Новость по теме
Гендиректор «Зенита» прокомментировал завоевание Суперкубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021