Рауль Хименес вышел на поле впервые после перелома черепа. Он не играл восемь месяцев

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес вышел на поле в составе английской команды впервые за долгое время.
Накануне, 17 июля, «волки» провели товарищеский матч с «Крю» (0:1). 30-летний мексиканский футболист вышел в стартовом составе и провёл в игре 33 минуты, после чего его заменил Патрик Кутроне. Фото Хименеса доступно в «твиттере» ESPN.
Напомним, в начале матча 10-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Вулверхэмптон», прошедшего в конце ноября прошлого года, Хименес столкнулся головами с защитником Давидом Луисом. У бразильца оказался разбит лоб, рана на протяжении всего первого тайма кровоточила и не позволила ему доиграть встречу до конца. Хименесу долго оказывали помощь врачи, пауза в матче затянулась на 10 минут. Всё это время Рауля пытались привести в сознание и погрузить на носилки. В итоге Хименеса унесли с поля — ему потребовалась кислородная маска. Впоследствии выяснилось, что у него перелом черепа.
Видео момента столкновения Рауля Хименеса и Давида Луиса:
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