Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юлиан Нагельсман объяснил поражение «Баварии» в товарищеском матче с «Кёльном»

Юлиан Нагельсман объяснил поражение «Баварии» в товарищеском матче с «Кёльном»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал поражение мюнхенской команды в товарищеском матче с «Кёльном» (2:3).

«Всё было нормально. Играло много футболистов, которые не выступают в Бундеслиге и пока не чувствуют ритма игры. Мы хорошо создавали моменты, забивали голы. Почти одинаково пропустили три мяча, это было слишком просто для соперника. Но учитывая состав „Баварии“, матч получился неплохим. Трое или четверо молодых игроков выступили хорошо. Ничего страшного, что пока у них нет чувства необходимого ритма, потому что они не играли в Бундеслиге. „Кёльн“ же был практически во всеоружии за несколькими исключениями», — приводит слова Нагельсмана Goal.com.

Напомним, в минувшем сезоне мюнхенская «Бавария» с большим отрывом от соперников завоевала золотые медали немецкой Бундеслиги.

Новость по теме
«Бавария» проиграла «Кёльну» в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021