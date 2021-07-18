Юлиан Нагельсман объяснил поражение «Баварии» в товарищеском матче с «Кёльном»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал поражение мюнхенской команды в товарищеском матче с «Кёльном» (2:3).



«Всё было нормально. Играло много футболистов, которые не выступают в Бундеслиге и пока не чувствуют ритма игры. Мы хорошо создавали моменты, забивали голы. Почти одинаково пропустили три мяча, это было слишком просто для соперника. Но учитывая состав „Баварии“, матч получился неплохим. Трое или четверо молодых игроков выступили хорошо. Ничего страшного, что пока у них нет чувства необходимого ритма, потому что они не играли в Бундеслиге. „Кёльн“ же был практически во всеоружии за несколькими исключениями», — приводит слова Нагельсмана Goal.com.



Напомним, в минувшем сезоне мюнхенская «Бавария» с большим отрывом от соперников завоевала золотые медали немецкой Бундеслиги.

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