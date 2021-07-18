Настасич может стать одноклубником Кокорина

Защитник «Шальке» и сборной Сербии Матия Настасич покинет немецкий клуб этим летом и может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, 28-летний сербский футболист ведёт переговоры с «Фиорентиной». Стороны обсуждают контракт, рассчитанный на четыре года.



Напомним, в составе «Фиорентины» играет российский нападающий Александр Кокорин.



Настасич выступает за «Шальке» с 2015 года. В минувшем сезоне сербский защитник принял участие в 15 матчах за гельзенкирхенский клуб в чемпионате Германии и не сумел отметиться результативными действиями. Ранее Настасич уже играл за «Фиорентину» с 2011 по 2012 год. С 2012 года футболист вызывается в национальную команду Сербии.

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