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В Калуге произошла потасовка в матче любительских команд. Вратаря ударили по лицу

В Калуге произошла потасовка в матче любительских команд. Вратаря ударили по лицу
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В матче Калужской футбольной лиги между командами «Кристалл» и Purple eagles произошёл неприятный инцидент.

Вратарь «Кристалла» громко выразил недовольство одним из эпизодов встречи, после чего к нему направился футболист соперников. Между ними произошла непродолжительная перепалка, в результате которой игрок Purple eagles ударил оппонента по лицу. Голкипер упал на газон. После этого на поле началась потасовка с участием нескольких футболистов. К вратарю ещё несколько раз подходили соперники, но их удавалось оттащить от пострадавшего.

Ударивший вратаря игрок был впоследствии удалён с поля. Запись матча была опубликована на странице Калужской футбольной лиги во «ВКонтакте».

Видео потасовки в матче «Кристалл» — Purple eagles:

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