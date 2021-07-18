В Калуге произошла потасовка в матче любительских команд. Вратаря ударили по лицу

В матче Калужской футбольной лиги между командами «Кристалл» и Purple eagles произошёл неприятный инцидент.



Вратарь «Кристалла» громко выразил недовольство одним из эпизодов встречи, после чего к нему направился футболист соперников. Между ними произошла непродолжительная перепалка, в результате которой игрок Purple eagles ударил оппонента по лицу. Голкипер упал на газон. После этого на поле началась потасовка с участием нескольких футболистов. К вратарю ещё несколько раз подходили соперники, но их удавалось оттащить от пострадавшего.



Ударивший вратаря игрок был впоследствии удалён с поля. Запись матча была опубликована на странице Калужской футбольной лиги во «ВКонтакте».

Видео потасовки в матче «Кристалл» — Purple eagles: