Пустовойтова: Кварацхелия после матча подошёл и спросил: «А вы случайно не грузинка?»

Арбитр Анастасия Пустовойтова рассказала о работе на матче предсезонного турнира «Рубин» — «Химки» (1:0).



«Была забавная история — Хвича Кварацхелия после игры подошёл, поблагодарил, спросил: «А вы случайно не грузинка?» Меня это умилило, говорю: «В душе я бываю разной». Он отвечает: «Вы просто очень похожи на неё». — «Спасибо, буду считать, что это комплимент».

Потом в процессе с кем-то пришлось по-английски обмениваться информацией: «Подойдите, не мешайте, передайте мяч». И началось — английский, русский. Может быть, с Глушаковым этот момент попал в трансляцию, когда я говорила: «Go back, play on». Потом засомневалась: «Тьфу ты, я уже не знаю, с кем по-русски, с кем по-английски». И Глушаков такой: «Да мы сами не знаем, с кем тут как».



Так что был небольшой конфуз, потому что знаю не всех иностранных игроков Премьер-Лиги. Они сразу выделяются, так как говорят по-английски. Были попытки меня уколоть: «Реф, это не фол, чего ты свистишь?» Но всё быстро пришло в норму», — приводит слова Пустовойтовой «Матч ТВ».