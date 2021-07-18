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Российская бригада арбитров обслужит матч второго раунда квалификации Лиги конференций

Российская бригада арбитров обслужит матч второго раунда квалификации Лиги конференций
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Российская бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным будет обслуживать матч второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором сыграют «Эльфсборг» и «Милсами».

Ассистенты рефери — Дмитрий Мосякин и Андрей Веретишкин. Резервный арбитр — Василий Казарцев. Матч «Эльфсборг» — «Милсами» состоится 22 июля. Начало встречи — в 19:45 мск.

Лига конференций — третий еврокубковый турнир УЕФА. В розыгрыше турнира примут участие 184 команды. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд плей-офф. Прямых путёвок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды: 17 клубов — через основной путь Лиги конференций, пять клубов — через путь чемпионов Лиги конференций, 10 клубов — после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.

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