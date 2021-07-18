«Барселона» решила расстаться с Клеманом Лангле. Клуб работает над его переходом в АПЛ

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле может покинуть команду в летнее трансферное окно, несмотря на прежние заявления.
Как сообщает Sport.es со ссылкой на Twitch-канал журналиста Жерара Ромеро, сине-гранатовые приняли решение расстаться с футболистом на фоне удачного выступление его конкурентов и возвращения Эрика Гарсии из «Манчестер Сити». В настоящее время каталонский клуб работает над уходом Клемана в одну из команд английской Премьер-лиги. «Барселона» хочет отдать француза в аренду с обязательством выкупа, по условиям которой заполучивший игрока клуб будет платить ему зарплату в полном объёме.
Ранее Лангле заявил, что в следующем сезоне будет выступать за «Барселону».
Лангле играет за «Барселону» с 2018 года. В минувшем сезоне 26-летний защитник провёл 33 матча в испанской Примере, забил один гол и один автогол, а также получил девять жёлтых карточек.
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