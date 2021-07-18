Экс-игрок «Спартака» Андре Шюррле и его супруга Анна Шарыпова ждут ребёнка

Бывший футболист «Спартака» и сборной Германии Андре Шюррле и его супруга Анна Шарыпова ожидают прибавления в семье.



«Вселенная внутри», — написала Шарыпова на своей странице в соцсетях и опубликовала фотографию с округлившимся животом.

Фото можно посмотреть на странице Анны Шарыповой в «Инстаграме».

Шюррле и Шарыпова станут родителями во второй раз. Летом 2019 года у супругов родилась дочь Кайя. Пара поженилась в 2018 году.



Шюррле завершил профессиональную карьеру в 29 лет. Последним клубом немца была дортмундская «Боруссия». Он пришёл в команду в 2016 году из «Вольфсбурга» и впоследствии, помимо «Спартака», выступал на правах аренды за «Фулхэм». Шюррле также защищал цвета «Челси», «Байера» и «Майнца».